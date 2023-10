Israël-Gaza: Londres déploie des capacités militaires en Méditerranée

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi le déploiement dans l'est de la Méditerranée de capacités militaires maritimes et aériennes de surveillance "pour soutenir Israël, renforcer la sécurité régionale et prévenir toute escalade".





"Des patrouilles maritimes et des avions de surveillance commenceront à opérer dans la région à partir de vendredi pour détecter des menaces contre la stabilité régionale, comme le transfert d'armes à des groupes terroristes", a indiqué Downing Street dans un communiqué.





Les troupes britanniques présentes en Israël, à Chypre et dans toute la région seront également "renforcées" afin de "soutenir les plans d’urgence et les efforts des pays voisins pour faire face à toute retombée de l’instabilité en Israël", après l'attaque meurtrière du Hamas lancée il y a cinq jours, et à laquelle Israël a répondu par des représailles massives sur Gaza, indique encore le communiqué.





Ces capacités britanniques - qui comprennent des avions de patrouille P8, deux navires de la Royal Navy, trois hélicoptères Merlin et une compagnie des Royal Marines - seront "en attente" pour fournir un "soutien pratique" à Israël et servir de "dissuasion", ajoute-t-il.





"Aux côtés de nos alliés, (ce) déploiement soutiendra les efforts pour assurer la stabilité régionale et empêcher une plus grande escalade", a affirmé le Premier ministre Rishi Sunak.





La semaine prochaine une mission de la Royal Navy se rendra également dans la zone pour "aider à répondre à la crise humanitaire", précise le gouvernement britannique.





Londres a aussi annoncé jeudi l'organisation de vols spécifiques pour rapatrier au Royaume-Uni ses ressortissants désirant quitter Israël.