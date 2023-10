Israël-Hamas : 28 ressortissants français tués depuis le début du conflit

Le bilan des victimes françaises dans le conflit israélo-palestinien s’est alourdi. C’est ce qu’a annoncé, ce jeudi, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.





« La France déplore le décès tragique de nouveaux ressortissants français, ce qui porte à 28 le bilan des victimes françaises", a déclaré Anne-Claire Legendre. Elle a précisé que « sept compatriotes [étaient] toujours portés disparus », dont certains d’entre eux étaient des otages.





À noter, par ailleurs, que l’aide humanitaire va pouvoir entrer dans la bande de Gaza, au plus tôt demain vendredi. Des camions d'aide humanitaire stationnent depuis plusieurs jours aux portes du territoire. Les présidents américain et égyptien "se sont mis d'accord sur l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza via le terminal de Rafah, de manière durable", a signalé Le Caire.