Israël-Hamas: Antony Blinken rencontre le prince héritier saoudien à Ryad

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a rencontré dimanche à Ryad le prince héritier d'Arabie saoudite, qui a suspendu ses discussions sur une possible normalisation avec Israël en pleine guerre avec le Hamas palestinien.







M. Blinken est en tournée dans la région depuis qu'un commando du mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza a mené le 7 octobre une attaque sans précédent en Israël, déclenchant une guerre meurtrière contre le territoire palestinien.





Le chef de la diplomatie américaine s'est réuni pendant plus d'une heure avec le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, dans sa résidence royale près de Ryad, a indiqué à l'AFP un responsable américain.





La rencontre a été qualifiée de "très productive" par Antony Blinken à son retour à l'hôtel.





En Israël, plus de 1.300 personnes ont été tuées lors de l'attaque du Hamas, surtout des civils, dont des enfants, et au moins 120 personnes prises en otage, selon des responsables israéliens.





A Gaza, la riposte israélienne a tué plus de 2.300 personnes, dont plus de 700 enfants et fait plus de 9.042 blessés, selon les autorités locales.





Lors de sa rencontre avec le dirigeant saoudien, Antony Blinken "a souligné l'importance que les Etats-Unis accordent à l'arrêt des attaques terroristes du Hamas, à la libération de tous les otages et à la prévention d'une extension du conflit", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.





"Les deux hommes ont affirmé leur engagement commun à protéger les civils et à faire progresser la stabilité au Moyen-Orient et au-delà", a-t-il ajouté.





- Pressions -

Le mois dernier, le prince Mohammed ben Salmane avait fait état de progrès dans les discussions sur une possible normalisation avec Israël, parrainées par les Etats-Unis, mais une source proche du gouvernement a affirmé samedi que les discussions ont été suspendues.





Le royaume du Golfe, gardien des premiers lieux saints de l'islam, n'a jamais reconnu Israël et n'a pas adhéré aux accords d'Abraham de 2020, négociés par les Etats-Unis, qui ont permis à ses voisins, Bahreïn et les Emirats arabes unis, ainsi qu'au Maroc, d'établir des liens officiels avec Israël.





Il était pressé ces derniers mois par l'administration américaine de faire de même, Ryad exigeant en échange des garanties de sécurité de Washington et une aide au développement d'un programme nucléaire civil.





Selon Matthew Miller, Antony Blinken et Mohammed ben Salmane ont discuté par ailleurs du Yémen, où prévaut une trêve fragile entre les forces gouvernementales soutenues par Ryad et les rebelles Houthis, proches de l'Iran.





Ils ont également évoqué la situation au Soudan où les deux pays ont tenté une médiation, sans succès, entre les généraux en guerre.





Après une visite de solidarité jeudi en Israël, le chef de la diplomatie américaine a entamé une tournée dans six pays arabes visant notamment à exercer des pressions sur le Hamas pour éviter le débordement du conflit dans la région.





Après la Jordanie, le Qatar, Bahreïn, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite, il devrait se rendre dimanche en Egypte, médiateur clé entre Israël et le Hamas.