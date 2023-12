Italie : Elle a enseigné sans diplôme pendant 20 ans, la justice lui réclame tout le salaire perçu

En Italie, une femme de 49 ans, qui enseignait depuis 2003 avec de faux diplômes, a été condamnée à rembourser tout le salaire perçu jusqu’en 2023, soit 247 000 euros. C’est le directeur d’un institut technique de Côme (ville du nord de l’Italie) qui a découvert le pot aux roses en 2020, quand la quadragénaire a postulé à un poste dans son établissement.





Fausses certifications de qualification





Il a remarqué que la fausse prof d’anglais et d’allemand n’avait jamais obtenu de diplôme en langues et littératures étrangères modernes à l’Iulm (Université libre des langues et de la communication) de Milan. Une plainte a rapidement été déposée contre elle auprès du parquet de cette ville de la Lombardie. Elle a été convoquée en janvier 2022 pour être entendue.





Entre-temps, le bureau scolaire provincial de Côme a également porté plainte contre la fausse prof auprès de la Cour des comptes.





Le « service fourni en l’absence des exigences de qualification requises est un service inutile »





Dans sa décision, la juridiction indique que le « service fourni en l’absence des exigences de qualification requises est un service inutile, voire carrément préjudiciable à l’apprentissage des étudiants ». Elle condamne la quadragénaire à rembourser tout le salaire perçu depuis 2003.





L'accusée enseignait l’anglais et l’allemand dans les écoles primaires et secondaires d’Italie.