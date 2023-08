Italie : Hospitalisé à 101 ans pour un AVC il rentre chez lui en bonne santé au bout d’une semaine

En Italie, un habitant de Campanie âgé de 101 ans a été hospitalisé il y a quelques semaines au Cardarelli Stroke Unit, un complexe sanitaire de la ville de Naples. Le patient souffrait d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).



Pendant deux heures, les équipes de neurologie et de neuroradiologie interventionnelle ont apporté les soins nécessaires au centenaire dès son admission dans l’hôpital.



Il est rentré chez lui après une semaine à l’hôpital



« Les procédures mises en place pour notre patient centenaire sont les mêmes que nous adoptons chaque jour pour les patients de tous âges. Certes, dans ce cas nous avons agi avec plus de prudence, compte tenu de l’âge avancé . La rapidité des appels à l’aide des proches du patient, la rapidité d’intervention du 118 (les sapeurs-pompiers), la capacité de notre service des urgences à intervenir dans des délais très courts, l’harmonie et l’expérience des équipes, ont contribué à le sauver » a déclaré le directeur de l’unité de neurologie Vincenzo Andreone, au média en ligne italien La Repubblica.



Au bout d’une semaine passée à l’hôpital, le patient dont le nom n’a pas été divulgué a pu regagner son domicile en bonne santé. Le centenaire est né en 1922 en Allemagne. Il vit en Campanie depuis de nombreuses années.