Italie : La maison du patron de Mitsubishi cambriolée

La résidence du Président Directeur Général de Mitsubishi Italie, Eiko Koga a été cambriolée dans l’après-midi d’hier dimanche 03 décembre 2023 à Milan. Selon le « Corriere della Sera » qui rapporte l’information, le vol s’est déroulé en l’absence du propriétaire.





Des bagues, des colliers et des boucles d’oreilles luxueux emportés





Les cambrioleurs ont emporté des vêtements de luxe, les cartes de crédit d’Eiko et de sa femme et un petit coffre-fort contenant de précieuses bagues, des colliers et des boucles d’oreilles griffés Cartier, Bulgari et Chaumet.





Le coffre-fort en question est protégé par une serrure biométrique à empreinte digitale.





Après avoir découvert sa maison sens dessus dessous, Eiko Koga, 56 ans, s’est rendu au poste de police pour signaler le vol, accompagné de sa femme.





Le système de vidéosurveillance de la maison ne fonctionnait pas