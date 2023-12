Italie : le gouvernement de Giorgia Meloni va faire entrer 452 000 travailleurs étrangers d’ici 2025

Le gouvernement de Giorgia Meloni a décidé de faire entrer 452 000 travailleurs étrangers d’ici 2025 en Italie. Une décision prise alors que de nombreux secteurs sont en crise.





Élus sur la promesse de combattre l’immigration, Giorgia Meloni et son gouvernement ont annoncé la rentrée de 452 000 travailleurs étrangers d’ici 2025 en Italie. La cheffe de l’extrême droite italienne promettait, à chaque meeting, de bloquer l’immigration. Un an après son élection, son gouvernement autorise pourtant ces quotas d’immigration légale, les plus importants depuis douze ans.





Un vieillissement de la population italienne