Italie : Le pape François évoque son ex-fiancée et désigne son footballeur préféré

Le pape François a accordé récemment une interview à la télévision publique italienne Rai 1. Au cours de l'entretien, le souverain pontife a abordé plusieurs sujets, notamment sa vie privée et son amour de jeunesse. En, effet, avant de devenir prêtre, le jeune Jorge Mario Bergoglio s'était fiancé.





« Elle travaillait dans le monde du cinéma »





C’était « une très bonne fille », raconte-t-il. « Elle travaillait dans le monde du cinéma. Elle est une bonne fille », détaille le successeur de Saint-Pierre. Leur relation n’a visiblement pas duré.





Le souverain pontife raconte que « l’archevêque de Rosario (ville d’Argentine) l’a retrouvée dans une paroisse avec son mari et ses enfants ». Outre son ex-fiancée, le pape François a également parlé de football lors de cet entretien accordé à Rai 1.





« De ces trois-là, le grand gentleman, c’est Pelé »





L’évêque de Rome est connu pour être un féru du cuir rond. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son pays l’Argentine a produit deux des plus grands joueurs de ce sport : Diego Armando Maradona et Lionel Messi. Quand le journaliste lui a demandé s’il préférait Messi ou Maradona, il a simplement ajouté un troisième nom : Pelé. Pour lui, le Brésilien était un grand gentleman.