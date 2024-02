Italie : Un prêtre abandonne la soutane pour une femme et déclenche un tollé sur la toile

En Italie, Don Antonio Romano, curé de la paroisse Santa Maria degli Angeli d'Avellino (Naples), a récemment annoncé à ses ouailles, qu’il abandonnait la vie cléricale pour une femme. Le religieux de 57 ans a indiqué qu’il était amoureux.





« Après une longue amitié, j’ai découvert que j’aime une femme. Avec elle, je partage des sentiments, des aspirations, des projets, des valeurs, une foi, des principes et des idéaux. On ne peut plus se passer l'un de l'autre et je ne peux plus lutter contre ma nature » a-t-il écrit sur Facebook selon « Corriere della sera ».





« Comment peut-il renoncer au Seigneur pour une femme » ?





Sa confession a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes lui reprochent d’avoir trahi son serment. « Comment peut-il renoncer au Seigneur pour une femme » se demandent-ils. La réponse est venue du principal concerné.





L’ancien curé a expliqué qu’il avait acquis avec le temps, une plus grande conscience. Ce qui lui a permis de comprendre que « le célibat n’est pas » pour lui. Mais quand est-il de la femme qui l’a détourné du sacerdoce ? Plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux soutiennent que cette dernière est mariée.





Un exemple pour les prêtres qui vivent dans la duplicité ?





Le curé n’est naturellement pas de cet avis. Pour lui, « cette femme est dans une cohabitation troublée qui ne peut être définie comme un mariage ».