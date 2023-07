Italie : un Sénégalais envoyé en prison pour avoir attaqué sa…

Un Sénégalais de 21 ans a été arrêté et envoyé en prison dimanche dernier à Trente, au nord-est de l’Italie. Arrivé devant chez lui, en fin de soirée, le mis en cause se mit à frapper la porte à l’aide d’une pierre en insultant les membres de sa famille, notamment sa mère et ses frères.



Alertés par ces derniers, les carabiniers débarquent et tentent de lui faire entendre raison. En vain. Le jeune homme se mit à les insulter, à les bousculer et à leur donner des coups de pieds.



D’après Les Échos, qui donne l’information, les militaires italiens durent employer la force pour l’embarquer. Ils découvriront que le Sénégalais s’était déjà distingué pour les mêmes faits. Le journal rapporte qu’il a été placé en détention.