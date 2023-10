Karim Benzema envisage des poursuites judiciaires contre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin

Lors d'une émission lundi soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a suscité la controverse en évoquant l'ancien international français, Karim Benzema, dans des termes incendiaires. Il a déclaré : "Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement... Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans... Nous nous attaquons à une hydre que sont les Frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère comme le disait Gilles Kepel."





Ces propos ont immédiatement fait réagir, et deux jours après cette sortie médiatique, Karim Benzema envisage de poursuivre en justice le ministre de l'Intérieur. "Nous réfléchissons à des poursuites à l’encontre de ce ministre en application par exemple de la loi sur la manipulation de l’information chère à notre gouvernement… et de la diffamation, voire de l’injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu’il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n’est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme", a annoncé son avocat, Me Hugues Vigier.