Kiev n’arrivera pas à reprendre les territoires perdus, selon le Pentagone

Lors de sa contre-offensive, Kiev ne parviendra pas à restaurer le contrôle sur tous les territoires repris par l’armée russe, a estimé le chef d’état-major des armées américaines, Mark Milley. Selon lui, les Ukrainiens devront dépenser encore beaucoup de temps pour atteindre leurs objectifs.

La contre-offensive de l'Ukraine ne permettra pas la restitution totale des territoires perdus, a déclaré le chef d’état-major des armées américaines Mark Milley à la chaîne de télévision américaine CNN.

"L'offensive, bien qu'importante, a des objectifs opérationnels et tactiques limités [...]. Même s'ils sont pleinement atteints, ils ne délogeront pas complètement les Russes, ce qui est l'objectif stratégique plus large de Volodymyr Zelensky", a-t-il réagi.

"Longue, difficile et sanglante"

Interrogé sur le temps que mettra la "contre-offensive" ukrainienne pour atteindre ses objectifs, M.Milley s’est refusé à cet exercice, mais il a dit que ce serait "assez long". Avant de la qualifier de "longue, difficile et sanglante".

Une "contre-offensive" infructueuse

Après trois mois de tentatives improductives de mener une contre-attaque, le Président russe Vladimir Poutine avait annoncé, le 4 septembre, que la "contre-offensive" ne stagnait pas, mais qu’elle échouait.

La Défense russe a, le 5 septembre, informé que Kiev avait perdu plus de 66.000 soldats et 7.600 unités d’équipement militaire en trois mois de contre-offensive, dont plus de 1.000 drones, 159 roquettes de HIMARS et 13 missiles de croisière. Selon Sergueï Choïgou, les forces ukrainiennes n'ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes.