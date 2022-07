L'Allemagne commémore aussi ses inondations

Des flots déchaînés, 185 morts, des maisons et ponts emportés comme des fétus de paille: l'Allemagne commémore jeudi les inondations, liées au changement climatique, qui ont dévasté il y a un an l'ouest du pays.





"Nous n'avons pas oublié les habitants de la vallée de l'Ahr et nous savons combien d'entre eux luttent encore pour reconstruire leur maison", a déclaré depuis cette vallée dévastée en juillet dernier le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, autorité morale en Allemagne. Dans cette région de l'ouest, les stigmates des crues restent visibles, avec notamment des traces de boues sur les murs de maisons.





Prise de conscience

Le chancelier Olaf Scholz participera en fin de journée aux commémorations qui se poursuivront jusqu'au week-end avec notamment des chaînes humaines dans plusieurs villages. Cette catastrophe a bouleversé l'Allemagne et lui a ouvert les yeux sur sa vulnérabilité et l'inefficacité de ses services d'alerte.





"Le changement climatique nous a atteints, nous le voyons ces jours-ci avec des vagues de chaleur dans de grandes parties de l'Allemagne, où les forêts brûlent et le niveau des nappes phréatiques baisse, tandis que d'autres régions sont touchées par des intempéries", a souligné M. Steinmeier, rappelant l'urgence d'agir pour sauver la planète.





Un bilan très lourd

Les 14 et 15 juillet 2021, il était tombé sur l'ouest du pays entre 100 et 150 millimètres de pluie, des précipitations inédites en Allemagne depuis le début des relevés météorologiques. Belgique et Pays-Bas ont été aussi gravement touchés.





L'ouest de l'Allemagne, dans les Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et Rhénanie-Palatinat, a payé le plus lourd tribut, avec respectivement 49 et 135 victimes. Une personne est décédée en Bavière. Communes, ponts, routes, voies ferrées, hôpitaux, logements ont été balayés par les flots écumants des rivières sorties de leur lit.





Le bilan, non définitif, des dégâts est chiffré à plus de 30 milliards d'euros. Les deux régions comptent plus de 85.000 personnes ou foyers sinistrés et quelques 10.000 entreprises touchées.





Pour éviter de nouveaux drames, le gouvernement allemand entend désormais utiliser l'envoi d'alertes par un mécanisme appelé "Cell Broadcasting", diffusant sur les téléphones même si le réseau est surchargé ou perturbé.