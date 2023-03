L'humanité a "brisé le cycle de l'eau", sa "substance vitale", dénonce le chef de l'ONU

"Nous avons brisé le cycle de l’eau, détruit les écosystèmes et contaminé les eaux souterraines", a dénoncé le secrétaire général de l'ONU à l'ouverture de la première conférence d'ampleur des Nations unies sur l'eau depuis près d'un demi-siècle.



"Nous drainons l’humanité de sa substance vitale par la surconsommation vampirique et l'utilisation non durable que nous faisons de l'eau, et nous provoquons son évaporation en réchauffant la planète", a ajouté Antonio Guterres, s'inquiétant de l'avenir "compromis" de l'eau, pourtant "la sève de l'humanité" et "un droit humain".