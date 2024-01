L'instant mode qu'on n'attendait pas : à l'Élysée, le look coordonné de Rihanna et Brigitte Macron

La chanteuse barbadienne et la première dame ont pu une nouvelle fois se rencontrer à l’Élysée à l’occasion du Gala des Pièces Jaunes.







De passage à Paris pendant la Fashion Week, la chanteuse Rihanna et son compagnon A$AP Rocky ont fait une apparition remarquée à l’Élysée le mercredi 24 janvier. Lors d’une soirée organisée au profit de l’opération Pièces Jaunes, le couple était accompagné de Brigitte Macron, du chanteur Kendji Girac ou encore des hommes d’affaires Alexandre et Frédéric Arnault, fils du patron du groupe LVMH, Bernard Arnault. Si A$AP Rocky misait ce soir-là sur la sobriété d’un costume noir et d’un manteau en cuir de la même teinte, sa femme et la première dame de France optaient pour une mode plus audacieuse, et coordonnée.

L’élégance du total look noir





Pour faire honneur à cette rencontre, Rihanna avait jeté son dévolu sur un ensemble Saint Laurent. Escarpins, jupe noire coupe crayon, mais surtout blouson un peu large façon biker, recouvert d’une cape noire drapée en cuir et décorée d’un imposant bijou doré. Une silhouette tirée de la collection automne-hiver 2023-2024 de la grande maison de mode Française dirigée par Anthony Vaccarello. Au cœur d’un des salons du 55 rue du Faubourg Saint Honoré, Brigitte Macron est restée fidèle à Louis Vuitton en adoptant une veste noire structurée agrémentée de boutons bijoux, un pantalon noir à la coupe flare et des bottines à plateforme de la même teinte. La veste de la première dame avait été présentée pour la première fois en septembre dernier, au défilé printemps-été 2024 de Louis Vuitton par Nicolas Ghesquière.





Habituée de l’Élysée