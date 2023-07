L'Iran convoque l'ambassadeur russe pour protester contre...





Un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué mercredi l'ambassadeur de Russie à Téhéran pour protester contre le soutien exprimé par Moscou aux revendications des Emirats arabes unis sur trois petites îles du Golfe occupées par l'Iran.





Alireza Enayati, vice-ministre iranien chargé du Golfe, a fait part à l'ambassadeur russe, Alexeï Dedov, des "objections" de Téhéran sur le communiqué publié à l'issue d'une réunion ministérielle entre le Conseil de Coopération du Golfe (CCG), qui regroupe six pays de la péninsule arabique, et la Russie, dimanche et lundi, selon le ministère.





Ce communiqué appelle à trouver "une solution pacifique" pour résoudre le différend territorial concernant les trois îles -- la Grande Tomb, la Petite Tomb et Abou Moussa -- occupées par l'Iran et revendiquées par les Emirats.





Le CCG accuse l'Iran d'"occuper" illégalement depuis 1971 ces îles situées à l'entrée du détroit stratégique d'Ormuz, où transite un cinquième du pétrole transporté par voie maritime dans le monde.





"Ces îles appartiennent à l'Iran pour toujours, et la publication de tels communiqués est contraire aux relations amicales entre l'Iran et ses voisins", a réagi mardi le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani.





Le ministère iranien des Affaires étrangères a demandé à Moscou une "correction de sa position sur ce dossier". L'ambassadeur russe a "insisté sur le respect de l'intégrité territoriale" de l'Iran et "indiqué qu'il allait en faire part à Moscou dès que possible", selon le communiqué du ministère.





Ces derniers mois, l'Iran s'est engagé dans la normalisation de ses relations diplomatiques avec les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite et les Emirats, après près de huit ans de rupture et de tensions.