L’ado retrouvée morte dans une malle à Paris aurait croisé le chemin d’une femme “un peu folle”: “Lola ne semblait pas du tout rassurée”

une fillette retrouvée morte dans une malle

La police française a arrêté six suspects soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre de Lola, la fillette française de 12 ans qui a été retrouvée morte dans une malle vendredi soir. Selon des témoins, l’adolescente “n’avait pas l’air rassurée” lorsqu’elle est rentrée de l’école vendredi. Elle était accompagnée d’une femme d’une vingtaine d’années, désormais considérée comme la principale suspecte dans cette affaire. “La femme a fait signe à l’enfant de venir”, raconte un témoin oculaire. “Elle avait l’air un peu folle.”





La malle a été retrouvée vendredi soir dans le XIXe arrondissement en bas de l’immeuble de dix étages où la jeune fille, Lola, habitait, et dont le père était le gardien. Une autopsie pratiquée samedi a établi que la victime est morte asphyxiée. Elle avait des blessures à la gorge et les chiffres ‘0' et ‘1' étaient écrits sur son corps. L’une des pistes envisagées par la police est que la jeune fille pourrait avoir été victime d’un trafic d’organes.





La suspecte demandait de l’aide “à tous ceux qui passaient”





Le père de Lola a vu sur les images de surveillance que sa fille était bien rentrée chez elle vendredi après-midi. Cependant, Lola n’était pas seule mais accompagnée d’une femme d’une vingtaine d’années. “La femme a fait signe à la fille de venir. Lola ne semblait pas du tout rassurée”, a témoigné un voisin auprès du journal “Le Parisien”.





Selon un témoin, la suspecte demandait de l’aide “à tous ceux qui passaient” pour porter une malle, qu’elle déplaçait avec difficulté, jusqu’à un véhicule. Elle aurait même laissé la malle devant un café pendant un moment, le temps de traverser la rue pour acheter un croissant. “Comme si tout allait bien”, souligne-t-il.





Le tweet polémique de Darmanin

Dans la nuit, les enquêteurs ont interpellé trois personnes à proximité des lieux puis une femme samedi matin à Bois-Colombes, près de Paris, tous placées en garde à vue, ainsi que deux autres personnes. Leur rôle reste à déterminer.





Par ailleurs, un tweet du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Samedi soir, le ministre a raconté sur Twitter la soirée amusante qu’il venait de passer au théâtre, alors qu’il n’a toujours pas exprimé ses condoléances aux proches de Lola. Ce message a déclenché une vague de réactions négatives. “Indécent”. “Nous attendons autre chose de notre ministre de l’Intérieur qu’une recommandation d’aller au théâtre. Nos pensées vont aux parents et à la famille de Lola”. “Une adolescente a été sauvagement assassinée aujourd’hui, mais notre ministre chante”.