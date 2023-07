L’Ukraine agacée par une décision du maire de Thiès, Babacar Diop





En visite à Thiès, l'ambassadeur de Russie au Sénégal a rendu visite au maire de la ville, Babacar Diop. L'édile a évoqué ses ambitions pour le développement de sa ville tout en souhaitant une coopération, ou mieux encore, un jumelage avec l'État fédéral, et plus particulièrement avec la ville de Sébastopol.





Cette ambition n'est cependant pas du goût de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal, qui a réagi à travers un communiqué publié ce 6 juillet. "La politique et le comportement sauvage de la Russie sont bien connus dans le monde entier : s'emparer des territoires d'autrui, voler les biens, les approprier et déclarer que le "monde russe" toxique est désormais le maître", a déploré la représentation diplomatique, faisant allusion au statut particulier de cette ville qui est ukrainienne, mais qui, depuis le 18 mars 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée par la Russie, a de facto le statut de ville d'importance fédérale en Russie. Ce statut est critiqué par l'Ukraine et une grande partie de la communauté internationale.





L'ambassade d'Ukraine au Sénégal trouve "choquant" et "déplaisant" la position du maire de Thiès qui, selon elle, serait fasciné par les récits russes et ne comprendrait apparemment pas les conséquences futures de ce prétendu jumelage avec la ville "ukrainienne" de Sébastopol. "Oui, aujourd'hui, Sébastopol est occupée par les troupes russes, mais cela ne durera pas longtemps. Le maire Babacar Diop ne le comprend-il pas ? Ou profite-t-il simplement d'une occasion opportuniste temporaire pour se "jumeler" avec un "grand État terroriste et criminel de guerre ? Ou peut-être Monsieur le Maire est-il tellement attiré par les promesses déclaratives de la Russie concernant le potentiel "incroyable" de l'industrie russe ?", exprime le communiqué.





L'ambassade d'Ukraine a tenu à attirer l'attention de Babacar Diop, ainsi que de tous ceux qui pourraient éventuellement avoir l'intention de coopérer avec les villes de la République autonome de Crimée occupée par la Russie, sur le fait que "la Crimée est l'Ukraine !"