L’un des acteurs de la série “Squid Game” condamné pour agression sexuelle

L’acteur sud-coréen O Yeong-su, une des vedettes de la série “Squid Game” diffusée par Netflix, a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement une femme en 2017.

Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis pendant deux ans, et devra également suivre une formation de 40 heures de prévention des violences sexuelles, a précisé le parquet du district de Suwon, dans la banlieue sud de Séoul.





Une enquête a été ouverte après que O Yeong-su a été accusé en 2022 d’avoir agressé sexuellement une femme - qui n’a pas été identifiée - à deux reprises cinq ans plus tôt.