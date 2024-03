La cérémonie d’hommage aux victimes du terrorisme n’aura pas lieu à Paris

TERRORISME - C’est la première fois que cette cérémonie a lieu hors de Paris. Le Premier ministre Gabriel Attal rend hommage ce lundi 11 mars à Arras aux victimes du terrorisme, à l’occasion de la journée annuelle qui leur est dédiée. C’est dans cette ville du Pas-de-Calais qu’enseignait Dominique Bernard, tué il y a cinq mois par un ancien élève radicalisé.



Emmanuel Macron préside d’habitude cet hommage dans la capitale, aux Invalides, où a été érigée une statue de bronze symbolisant la parole des victimes qui perdure même après leur mort.



Le chef du gouvernement et ancien ministre de l’Éducation nationale a souhaité délocaliser cette cérémonie en hommage au professeur de français Dominique Bernard, poignardé à mort le 13 octobre 2023 devant son établissement, le collège-lycée Gambetta à Arras, par un ancien élève âgé de 20 ans et fiché pour radicalisation islamiste.



Ce drame est survenu trois ans après l’assassinat d’un autre enseignant, le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, décapité près de son collège dans les Yvelines le 16 octobre 2020 après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d’expression.



À son arrivée, Gabriel Attal se rendra dans l’établissement, qui restera ouvert ce lundi, pour échanger avec des élèves puis des enseignants, et leur renouveler le « soutien de la Nation » cinq mois après le drame.