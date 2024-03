La Chine dit espérer de meilleures relations avec les Etats-Unis "quel que soit" le futur président américain

La Chine a déclaré lundi espérer de meilleures relations avec les Etats-Unis "quel que soit" le vainqueur de l'élection présidentielle américaine organisée en fin d'année.



Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années en raison de plusieurs dossiers: liens avec Taïwan, commerce, rivalité dans les nouvelles technologies, lutte d'influence en Asie-Pacifique, mer de Chine méridionale ou encore droits humains.



Mais les deux pays semblent désireux de renouer le dialogue, avec l'envoi l'an dernier par Washington de plusieurs hauts responsables à Pékin et une rencontre en novembre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Californie.



Les Américains se rendront aux urnes en novembre pour une élection qui opposera probablement l'ex-président Donald Trump à Joe Biden.



"Je pense que les élections américaines sont une question intérieure aux Etats-Unis. Nous ne prenons pas position là-dessus", a indiqué Lou Qinjian, le porte-parole de la session annuelle du Parlement chinois, en réponse à une question sur le sujet.



"Quelle que soit la personne élue, nous espérons qu'elle puisse travailler avec la Chine à trouver des terrains d'entente et à promouvoir des relations sino-américaines stables, saines et durables", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse.



"La stabilisation et l'amélioration des relations entre la Chine et les Etats-Unis est quelque chose que tout le monde suit de près et appelle de ses vœux", a-t-il encore estimé.



Les relations bilatérales demeurent crispées autour de la question de l'île de Taïwan, que Pékin considère comme une partie intégrante du territoire chinois.



Les Etats-Unis ne reconnaissent officiellement pas les autorités taïwanaises mais sont leur principal fournisseur d'armes.