La France devient le troisième pays au monde qui compte le plus de millionnaires

Regroupant, selon un rapport, 2,8 millions de millionnaires, l’Hexagone a dépassé cette année le Japon. Le pays reste loin des deux premiers du classement, les États-Unis et la Chine.







La France est désormais le troisième pays du monde à compter le plus de millionnaires : tel est l’un des principaux enseignements de l’édition 2023 du rapport sur la richesse mondiale, réalisé conjointement cette année par les banques suisses Credit Suisse et UBS - qui a racheté la première en juin dernier. Avec 2,8 millions de millionnaires (en dollars) comptabilisés en 2022, soit 4,8% des millionnaires de la planète, la France a dépassé cette année le Japon, désormais au pied du podium (2,7 millions).

L’Hexagone demeure, en revanche, loin des deux premiers pays du classement, les États-Unis et la Chine. Le pays de l’Oncle Sam reste largement en tête du palmarès, concentrant 38,2% du total mondial avec 22,7 millions de millionnaires. La Chine en compte de son côté 6,2 millions, soit 10,5% du total mondial. Dans ce classement, la France surpasse donc l’autre grande puissance de l’Union européenne, l’Allemagne, qui se positionne en cinquième place avec 2,6 millions de millionnaires. Le Royaume-Uni arrive juste derrière (2,5 millions), suivi du Canada. On retrouve dans la suite du classement l’Australie, l'Italie, la Corée du Sud, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suisse, qui abritent chacun entre 1 et 2 millions de millionnaires.





Chute mondiale du nombre de millionnaires





À rebours de la tendance globale mondiale, le nombre de millionnaires en France est resté stable en 2022, progressant de 25 individus par rapport à 2021. À l’échelle de la planète, le nombre de millionnaires a chuté de 3,5 millions l’année dernière - pour s’élever fin 2022 à 59,4 millions -, «en raison de la baisse de la richesse moyenne et de l'abandon d’actifs financiers», explique le rapport. Le nombre de millionnaires a ainsi chuté de 1,8 million aux États-Unis en un an, de 466.000 au Japon ou de 439.000 au Royaume-Uni. Seuls quelques pays ont enregistré des hausses relativement faibles de leur nombre de millionnaires, à l’image de la Norvège (+104.000), de l'Iran (+104.000) ou du Brésil (+120.000).