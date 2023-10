La justice française aux trousses de Pascaline, la sœur aînée d’Ali Bongo

C’est une information du journal français "Libération". Pascaline, la fille d’Omar Bongo, présentée comme la plus influente de la fratrie, sera jugée à Paris les 29 janvier et 1er février 2024. La sexagénaire est poursuivie dans une affaire financière impliquant un groupe de l’hexagone, selon Libération.





Egis Route au banc des accusés





La justice française lui reproche des faits de « corruption passive d’agent public étranger ». Parmi ses coaccusés figurent bien évidemment le groupe français d’infrastructures et de construction Egis, via sa filiale Egis Route, et six autres personnes physiques et morales.





Selon Libération, ce procès va s’ouvrir après une enquête préliminaire qui a duré 4 ans. Elle aurait été conduite dans la plus grande discrétion par le Parquet national financier (PNF).





Inutile de rappeler que les démêlés judiciaires des Bongo à Paris sont nombreux. L’affaire des biens mal acquis par l’ex-famille présidentielle gabonaise est en cours de jugement dans les tribunaux français.