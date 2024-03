La Russie attaquée par des volontaires russes pro-Ukraine dans la région de Koursk

Des combats sont en cours jeudi dans la région russe de Koursk entre forces russes et des combattants pro-Kiev, tandis qu’une nouvelle vague d’attaques de drones a visé la région voisine de Belgorod, faisant au moins deux morts, selon les autorités russes.





Ces incursions armées et raids aériens se sont multipliés ces derniers jours et interviennent alors que les Russes sont appelés aux urnes de vendredi à dimanche pour un scrutin présidentiel garantissant la réélection triomphale de Vladimir Poutine.





La garde nationale russe, Rosgvardia a dit combattre aux côtés de gardes-frontières et de militaires pour “contrer une attaque de groupes de diversion ennemis près de la localité de Tiotkino, dans la région de Koursk”.





Des offensives contre ce village frontalier menées par des unités venant d’Ukraine et se disant composées de Russes anti-Kremlin ont déjà eu lieu mardi. Moscou affirmait les avoir repoussées et avoir décimé les assaillants.





Les combattants russes pro-Kiev “ne renoncent pas à leurs tentatives de pénétrer sur notre territoire près du village de Tiotkino”, a pour sa part indiqué le gouverneur régional, Roman Starovoït, assurant sur Telegram que les forces russes “ne les ont pas laissés faire et ne les laisseront pas faire”.





La “Légion Liberté de la Russie”, un des groupes à l’origine de précédentes incursions armées, a aussi mis en garde la population.





“Libérer les régions russes du régime de Vladimir Poutine”

Dans un nouveau message jeudi, ces assaillants ont juré de “libérer les régions russes” de Belgorod et Koursk du régime de Vladimir Poutine et appelé les gouverneurs “à ordonner sans attendre l’évacuation des civils” de ces territoires.





En parallèle, les attaques de drones se multiplient depuis plusieurs jours dans les régions russes frontalières mais aussi à des centaines de kilomètres du front, Kiev ayant juré de porter le combat en territoire russe en représailles des deux ans de bombardements que l’Ukraine subit depuis plus de deux ans.