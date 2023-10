La Russie échoue à obtenir un siège au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU





La Russie a recueilli 83 votes mardi lors de l'élection de nouveaux Etats membres du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU, un nombre insuffisant pour retrouver un siège dans cet organe dont elle avait été écartée après son invasion de l'Ukraine.