La Russie et la Chine mènent des exercices militaires conjoints dans le Pacifique

La Russie et la Chine effectuent des manœuvres navales conjointes en mer de Chine orientale, avec notamment des exercices de sauvetage et de lutte contre les frappes aériennes, a signalé vendredi le ministère de la défense russe. Une vidéo publiée par l’agence de presse russe Tass montre neuf grands navires naviguant en formation, avec des membres d’équipage qui se tiennent au garde-à-vous sur le pont.







« Des membres de la marine des deux pays ont mené des exercices anti-sous-marins, repoussé une attaque aérienne d’un ennemi fictif, effectué des exercices de sauvetage en mer et perfectionné les techniques de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères sur le pont des navires de guerre », selon le ministère de la défense russe.





« Cette opération ne vise aucune tierce partie et n’a aucun lien avec la situation actuelle au niveau international et régional », avait souligné lundi un porte-parole du ministère de la défense chinois, Wu Qian. La Chine a appelé au respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise, mais n’a jamais explicitement et publiquement condamné l’opération russe chez son voisin ukrainien. Elle entend, en parallèle, jouer un rôle de médiatrice dans le conflit.