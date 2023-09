La sœur de Kim Jong-un surnommée la "femme la plus dangereuse du monde", voici pourquoi

Un nouveau livre qualifie Kim Yo-jong de "femme la plus dangereuse du monde". Voici pourquoi elle mérite ce titre.





La sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a été qualifiée de "femme la plus dangereuse du monde" dans un livre récemment publié par Sung-Yoon Lee, universitaire et spécialiste de la Corée du Nord. The Sister détaille le règne vicieux de la dynastie des Kim et explique à quel point la sœur cadette du dirigeant suprême est dangereuse.







Kim Yo-jong a accompagné son frère lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine au centre spatial Vostochny Cosmodrome en Russie. CNN a publié une image datant du 13 septembre 2023, qui montre Kim Yo-jong aux côtés de Kim Jong-un alors que ce dernier signe le livre d'or du centre.





La montée en puissance de Kim Yo-jong





Kim Yo-jong est l'une des principales figures politiques de la Corée du Nord et l'une des conseillères de son frère. Depuis 2014 environ, elle dirige le département de la propagande et de l'agitation du pays, dont l'objectif est d'endoctriner les Nord-Coréens dans l'idéologie de l'État, rapporte The Telegraph.





En 2021, elle est devenue membre de l'organe décisionnel suprême du pays, la Commission des affaires de l'État, et a la réputation d'être une dirigeante brutale. Au cours de son ascension, elle a été surnommée "démon assoiffé de sang" et "femme diabolique" par les responsables nord-coréens.





Sur la photo de CNN, elle se penche sur son frère alors qu'il écrit un message dont la teneur est rapportée : “La gloire de la Russie, qui a donné naissance aux premiers conquérants de l'espace, sera immortelle”.





Kim Yo-jong : la femme la plus dangereuse du monde





Le livre du professeur Lee se concentre sur Kim Yo-jong et son rôle en tant que présidente d'un État qui maintient les riches dans la richesse et les pauvres dans la famine. En tant que plus jeune des sept enfants de Kim Jong-il, ses parents l'appelaient la "douce princesse Yo-jong". Aujourd'hui, elle est connue comme la femme la plus dangereuse du monde.





En tant que responsable de la propagande, elle serait à l'origine de certaines des pires insultes utilisées par les médias nord-coréens pour décrire leurs ennemis. Le président Obama a été qualifié de "méchant singe noir", et un juge gay de la Haute Cour d'Australie a été décrit comme un "vieux débauché dégoûtant ayant une carrière de 40 ans d'homosexualité".







Mais elle ira bien plus loin que les injures. En 2021, Kim Yo-jong aurait ordonné l'exécution de fonctionnaires qui lui "tapaient sur les nerfs". Selon certaines sources, elle aurait recueilli des données indiquant qu'ils contestaient l'autorité du parti, l'aurait rapporté à son frère et "une série d'exécutions de fonctionnaires accusés d'être des "révolutionnaires anti-parti"" s'en serait suivie.





Pour l'instant, Kim Yo-jong accompagne et conseille Kim Jong-un, mais elle est largement considérée comme une candidate probable pour le remplacer le moment venu. Elle serait la première femme à occuper le poste de dirigeant suprême de la Corée du Nord dans l'histoire de son pays.





En savoir plus :"Mort au dictateur" : des iraniennes se soulèvent après le décès d'une femme de 22 ans arrêtée par la police