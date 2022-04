La Sorbonne évacuée, Marine Le Pen raille les étudiants qui ont bloqué Sciences Po: “Ils ont raté le cours démocratie?”

Marine LePen raille les étudiants de Sorbonne

La Sorbonne, occupée par des étudiants qui voulaient faire entendre leur voix dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle française, a été évacuée dans la nuit, a annoncé vendredi le rectorat, qui a "condamné avec la plus grande fermeté cette occupation illégale".





"Dans la nuit du 14 au 15 avril, les personnes occupant le site de la Sorbonne depuis le mercredi 13 avril ont quitté les lieux", a indiqué le rectorat dans un communiqué.





Il a condamné "avec la plus grande fermeté cette occupation illégale qui a conduit à des violences inacceptables et à des dégradations importantes (bris de verre, portes fracturées, carreaux cassés, mur abattu, destruction des dispositifs de sécurité incendie, destruction de matériel pédagogique, multiples graffiti y compris sur le patrimoine historique)".

Ces dégradations "imposent, à ce stade, le maintien d'une fermeture totale du site", précise le communiqué, affirmant que "l'ensemble des équipes du rectorat reste mobilisé aux côtés des universités" concernées "afin que la Sorbonne retrouve son fonctionnement habituel".

Depuis mercredi, des centaines d'étudiants se mobilisent à Paris, Nancy ou Reims, pour protester contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle et alerter sur les questions écologiques et sociales.





Une partie des étudiants qui occupaient la Sorbonne, dans le centre de Paris, avaient quitté les bâtiments de l'université jeudi en début de soirée tandis que d'autres étaient restés sur place, après une journée de rassemblements émaillés d'incidents.





A quelques rues de là, à Sciences Po Paris, quelque 150 étudiants ont bloqué jeudi l'entrée de l'école, avant d’être chassés par des militants d’extrême-droite. Des banderoles indiquaient: "Pas de quartier pour les fachos, pas de fachos dans nos quartiers" ou "Non à l'extrême droite".





Marine Le Pen tance les étudiants

Marine Le Pen a jugé vendredi “très inquiétant” le blocage la veille de l’accès à Sciences Po Paris, affirmant que “ces petits jeunes devraient respecter cette démocratie”.

“Sciences Po, ils ont raté le cours démocratie? Ils ont séché? Ils faisaient quoi? Ils sont partis en week-end? Le cours démocratie, le cours Constitution”, a raillé la candidate du Rassemblement national, interrogée par BFMTV et RMC. “Nous sommes un pays qui a la chance immense d’avoir un système démocratique, je trouve que ces petits jeunes devraient respecter cette démocratie”, a affirmé Mme Le Pen.





Marine Le Pen: “Profondément antidémocratique”





“Il y a des élections et ils ne peuvent pas, par des blocages - je crois que c’est profondément antidémocratique - s’opposer à la volonté exprimée par le peuple français”, a-t-elle poursuivi.





“Et que ce soit des étudiants de Sciences Po, je crois que c’est quand même très inquiétant (...) parce que ce sont ceux qui justement étudient les sciences politiques, donc étudient notre système démocratique”, a-t-elle ajouté.





“Je pense que la démocratie est faite de règles. Si on se met à contester toutes les règles, ça devient l’anarchie”, a jugé pour sa part Emmanuel Macron sur Franceinfo à propos plus généralement des blocages opérés par des étudiants opposés au “faux choix” d’un second tour Macron-Le Pen.





Marine Le Pen “dans une autre catégorie”

“Si on veut construire un monde meilleur, il faut choisir aussi le projet dont on est le plus proche, la pureté n’existe pas, il faut accepter de choisir quelque chose qui est peut-être pas totalement se qu’on pense, mais qui s’en rapproche le plus”, a-t-il plaidé.





Le président de la République a également récusé l’idée “que l’extrême droite est la même chose que la politique que nous avons menée pendant cinq ans et le projet que je défends”, revendiquant son appartenance au “champ républicain”, contrairement à Marine Le Pen, qu’il classe “dans une autre catégorie”.





Mobilisations d'étudiants: "Ces petits jeunes devraient respecter la démocratie", déclare Marine Le Pen (@MLP_officiel) pic.twitter.com/IAE0cDSvNp — BFMTV (@BFMTV) April 15, 2022