«ELLE A UTILISÉ UNE FORCE RIDICULEMENT EXCESSIVE» : UNE MÉDECIN ACCUSÉE D'AVOIR DÉCAPITÉ UN BÉBÉ DURANT UN ACCOUCHEMENT

Un couple a déposé une plainte mercredi 9 août contre une médecin de Géorgie. Lors de l'accouchement de la plaignante, la professionnelle de santé aurait excessivement tiré sur la tête et le cou du bébé... au point de le décapiter.







Des parents en deuil et en colère. Le 9 juillet dernier, Jessica Ross s’est rendue au Southern Regional Medical Center, un hôpital de Riverdale, en Géorgie, aux Etats-Unis, pour accoucher de son premier enfant.





Selon le témoignage qu’ont apporté la jeune femme et son compagnon Treveon Isaiah Taylor Sr, le bébé est resté coincé pendant l'accouchement, mais la médecin en charge a retardé une intervention chirurgicale et n’a pas cherché de l’aide rapidement.









Au lieu de cela, la professionnelle de santé a employé une «force ridiculement excessive» pour tenter de faire naître le bébé, en tirant violemment sur la tête et le cou du bébé, a expliqué l’avocat Roderick Edmond, qui est également médecin.





Le couple avait pourtant demandé une césarienne bien plus tôt, mais celle-ci leur avait été refusée.





Près de trois heures se sont écoulées avant que la médecin mise en cause n’emmène la jeune femme de 20 ans pour une césarienne, mentionne la plainte. C’est à ce moment qu’un moniteur fœtal a cessé d’enregistrer les battements de cœur du bébé.





L'HÔPITAL NIE LES ALLÉGATIONS

La force employée par la professionnelle de santé a été telle, que la tête du bébé a été délivrée par voie vaginale dissociée du reste du corps, qui a été retiré en césarienne.





«Ils étaient si heureux de la naissance de leur premier enfant», s’est désolé Maître Roderick Edmond. «Malheureusement, leurs rêves et leurs espoirs se sont transformés en un cauchemar qui a été dissimulé par le Southern Regional Medical Center», s’est-il indigné dans des propos relayés par ABC News.





Le couple affirme que les appels au bureau de la médecin mise en cause sont restés sans réponse.





De son côté, le Southern Regional a publié un communiqué niant les allégations et évoquant l’impossibilité pour eux de parler du traitement de certains patients en raison des lois sur la protection de la vie privée.





LES FEMMES NOIRES TROIS FOIS PLUS SUSCEPTIBLES DE MOURIR EN ACCOUCHEMENT

Toutefois, la structure hospitalière a affirmé apporter ses «pensées et prières sincères» à l’encontre du jeune couple et de leurs soignants.





Selon l’avocat, le drame met en lumière les taux de mortalité infantile et maternelle avérés comme étant supérieurs à la moyenne chez les femmes noires.





Il y a quelques années, la célèbre tenniswoman Serena Williams était sortie du silence sur Instagram avec le hashtag #Blackmaternalhealthweek, révélant avoir failli mourir lors de son accouchement.