« Elle m’a fait tourner la tête » : Le Pape François raconte la fois où il est tombé amoureux (autobiographie)

En Italie, le journal "Corriere della sera" a publié les bonnes feuilles de l’autobiographie du Pape François parue récemment. Dans l’ouvrage intitulé : « Vie, Mon histoire dans l’histoire », le souverain pontife raconte les faits marquants de sa vie.







Il évoque le naufrage auquel son père a échappé en 1927, la Deuxième Guerre mondiale et la fois où il est tombé amoureux, alors qu’il était encore au séminaire.





« Pendant une semaine, j’avais toujours son image en tête et il m’était difficile de prier ! »





"J'ai aussi eu un petit béguin" commence le Pape François. "C’était au mariage d’un de mes oncles. J’ai été ébloui par une fille. Elle m’a vraiment fait tourner la tête, tant elle était belle et intelligente », avoue le successeur de Saint Pierre. Il dit avoir passé une semaine à penser à elle.





« Pendant une semaine, j’avais toujours son image en tête et il m’était difficile de prier ! Et puis heureusement, c’est passé, et je me suis consacré corps et âme à ma vocation », a raconté le Pape François.





Avant de rencontrer cette fille, le jeune Jorge Mario Bergoglio avait déjà eu une liaison amoureuse avec une fille « très gentille » à son goût, et qui « travaillait dans le monde du cinéma. Celle-ci s'est finalement « mariée (avec un autre homme) et a eu des enfants ».