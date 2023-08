«Je suis un peu choquée» : Britney Spears sort du silence et s’exprime sur son divorce

Quelques jours après l'annonce de son divorce avec le coach sportif Sam Asghari, la pop star a pris la parole sur son compte Instagram et a clarifié les rumeurs.







Depuis que Sam Asghari a confirmé sa séparation avec Britney Spears, après 14 mois de mariage, ce jeudi 17 août, nos yeux sont rivés sur la pop star de 41 ans. Mercredi soir, cette dernière semblait ignorer volontairement le tourbillon médiatique autour de ses problèmes conjugaux et annonçait sur Instagram, comme si de rien n’était, qu’elle prévoyait d’acheter un cheval. Ce vendredi 18 août, l’interprète de Baby One More Time est enfin sortie de son silence sur le réseau social et s’exprime pour la première fois sur son ressenti face à cette épreuve.





«Je ferai de mon mieux»



«Comme tout le monde le sait, Hesam (prénom complet de son futur ex-mari, NDLR) et moi ne sommes plus ensemble... Six ans, c'est une longue période pour être avec quelqu'un donc je suis un peu choquée mais... je ne suis pas là pour expliquer pourquoi parce qu'en fait, ce ne sont pas vos oignons ! ! ! », écrit-elle en légende d’une publication dans laquelle elle se filme en train de danser en petite tenue.





À en juger par le récit de la chanteuse, il était difficile pour elle de garder le secret plus longtemps. «Je ne pouvais plus supporter la douleur honnêtement , confie-t-elle. J'ai joué au dur depuis bien trop longtemps et mon Instagram peut sembler parfait mais c'est loin d'être la réalité et je pense qu'on le sait tous ! !!». Avant d’ajouter : «J'aimerais montrer mes émotions et mes larmes sur ce que je ressens vraiment mais pour une raison ou une autre, j'ai toujours dû cacher mes faiblesses ! !! Si je n'étais pas le soldat fort de mon père, on m'enverrait dans des endroits où des médecins me soigneraient ! !!»





Consciente de l’inquiétude qu’elle a pu susciter auprès de sa communauté, Britney Spears a tenu à remercier ses amis et fans pour leurs messages de soutien. «On est censé être aimé inconditionnellement ... pas sous conditions. Alors je serai aussi forte que possible et je ferai de mon mieux. Et je me débrouille plutôt, rassure-t-elle. Et de conclure, toujours sur une note positive : «Bonne journée et n'oubliez pas de sourire ! !!»





Les rumeurs de chantage au contrat de mariage démenties

La veille, son futur ex-mari Sam Asghari a aussi pris la parole sur Instagram. « Après six ans d'engagement l'un envers l'autre, ma femme et moi avons décidé de mettre fin à notre aventure commune. Nous garderons l'amour et le respect que nous avons l'un pour l'autre et je lui souhaite le meilleur pour toujours », a-t-il écrit en story.