«Nihao China » : Une trouvaille pour la présentation des riches ressources touristiques de la Chine

«Nihao (Ndlr : Bonjour), est le mot chinois le plus couramment utilisé dans le monde, et nous espérons exprimer notre sincère bienvenue aux touristes du monde entier ». Ces mots sont du directeur adjoint du Bureau des échanges internationaux et de la coopération au ministère chinois de la Culture et du Tourisme, Shi Zeyi. Il s’exprimait ainsi, au cours de la conférence de presse la Conférence de presse du Centre international de communication de la presse chinoise, ce samedi 7 octobre, dans les locaux du ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine.





Le bureau responsable de la formulation et de la mise en œuvre des politiques nationales culturelles et touristiques a créé la marque de promotion du tourisme récepteur « Nihao China !-Bonjour la Chine ! ». « Le tourisme est un messager de paix et un pont d'amitié et joue un rôle irremplaçable dans la promotion du développement économique et social. La Chine a une longue histoire et de riches ressources touristiques et est depuis longtemps une destination touristique importante privilégiée par les touristes étrangers », a-t-il soutenu. Du coup, nous souhaitons mieux promouvoir les ressources touristiques de la Chine auprès des touristes du monde entier et de promouvoir des échanges amicaux entre la Chine et les peuples du monde entier.« Nous continuerons à renforcer la construction de destinations et à créer des produits de haute qualité, conformément à ceux d'outre-mer », argue-t-il.





A propos, des itinéraires touristiques et produits touristiques demandés par les touristes, Shi Zeyi fait savoir que la Chine s'efforce d'améliorer les niveaux de service du tourisme récepteur et la satisfaction des touristes. « Nous continuerons à organiser la Foire internationale du voyage de Chine, à promouvoir l'internationalisation et la professionnalisation de la foire et à construire une meilleure plate-forme de services pour promouvoir les échanges touristiques internationaux », rassure-t-il. Avant de continuer : «Nous continuerons à créer la ‘’Conférence mondiale des agences de voyages’’. Nous nous appuierons sur les centres culturels chinois à l'étranger et les offices du tourisme à l'étranger pour mener à bien la promotion du tourisme récepteur et renforcerons continuellement les efforts de promotion du tourisme sur les réseaux sociaux, afin que les touristes étrangers puissent s'informer sur les dernières informations touristiques chinoises à leur porte ».





La Chine compte poursuivre sa participation aux importantes expositions touristiques internationales. Elle continuera aussi à maintenir une coopération étroite avec l'industrie touristique mondiale et à contribuer au développement du tourisme mondial.