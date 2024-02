“Il est loin d’être aussi riche qu’il le prétend”: Trump va-t-il avoir des problèmes d'argent à cause de sa méga-amende?

Donald Trump (77 ans) se gratte peut-être les cheveux ce week-end. L’ancien président des États-Unis a été condamné à une amende monstrueuse de 355 millions de dollars. De plus en plus de médias américains rapportent qu’il pourrait être contraint de vendre l’un de ses célèbres joyaux immobiliers pour la payer.



Pas de doute. Donald Trump est beaucoup plus riche qu’un citoyen ordinaire. Mais cela ne devrait pas l’empêcher de passer des nuits blanches à cause de la méga-amende qu’il a reçue vendredi. L’ancien (et futur?) président des États-Unis doit payer 354,9 millions de dollars (plus de 329 millions d’euros) pour des fraudes financières au sein de son empire immobilier, la Trump Organization.



Fin janvier, il avait déjà été condamné à verser 77,3 millions d’euros de dommages et intérêts à l’écrivaine E. Jean Carroll pour agression sexuelle et diffamation. Trump devra donc payer plus de 406 millions d’euros en peu de temps. Et cela n’est pas sans conséquences: “Trump ne va pas soudainement appartenir à la classe ouvrière”, a déclaré l’ancienne procureure fédérale Diana Florence aux médias américains. “Mais sa fortune va diminuer de manière significative”. Car même si Trump fait appel de sa condamnation, il devra toujours payer cette amende à la justice américaine dans les 30 jours. Pourra-t-il le faire sans mettre à mal son compte en banque?







Absent du top 400 des Américains les plus riches



“Il est loin d’être aussi riche qu’il le prétend, mais il n’est pas non plus aussi pauvre que le disent certains détracteurs”. C’est ainsi que Forbes résume la fortune actuelle de Donald Trump. Le magazine économique l’estime à 2,55 milliards de dollars, soit 2,37 milliards d’euros. Avec cette somme, il ne figure même pas dans la liste des 400 Américains les plus riches (Forbes 400). Le sommet absolu de la fortune de Trump a été atteint en 2015, lorsqu’elle valait 4,5 milliards de dollars, soit 4,2 milliards d’euros.



La majeure partie de sa fortune actuelle est constituée de clubs de golf (dont 10 aux États-Unis) et de complexes hôteliers, qui représentent un total de 807,2 millions d’euros. Le joyau le plus précieux est Mar-a-Lago, sa résidence de vacances en Floride, estimée à 270 millions d’euros. De son côté, son patrimoine immobilier, dont la majeure partie se trouve à New York, est évalué à 816,5 millions d’euros. La pièce maîtresse est la tour de bureaux Trump Tower, située sur la Cinquième Avenue à New York. Valeur: 144,7 millions d’euros.



Le reste de sa fortune est complété par des liquidités, des investissements, des résidences privées, deux avions, un yacht et même un hélicoptère, entre autres. Selon Forbes, Donald Trump possède aussi actuellement 2,8 millions d’euros en crypto-monnaies, 1,8 million d’euros provenant de sa pension présidentielle et 4,6 millions d’euros provenant de prêts en cours à ses enfants Donald Junior, Ivanka et Eric.







Ruiné en juillet?



Quoi qu’il en soit, maintenant que Trump doit payer 406 millions d’euros d’amendes, cela signifie qu’il devra soudainement prélever 17 %, soit près d’un cinquième, de son patrimoine total. Dans ce scénario, la vente d’un ou plusieurs biens immobiliers semble inévitable. De plus, avec tous ses périls juridiques, ses organisations “Save America” et “Make America Great Again” auraient dépensé jusqu’à 47,5 millions pour les avocats de Trump en 2023. Quatre autres actions en justice contre lui sont toujours en cours au niveau fédéral, pour lesquelles il a engagé 60 cabinets d’avocats et conseils différents. Et, bien entendu, les factures sont salées.





Selon certains médias américains, à ce rythme, le trésor de guerre de Trump sera complètement vide en juillet. C’est à ce moment précis qu’il pourrait être officiellement désigné par le Comité national républicain (RNC) comme candidat à la présidence, au détriment de Nikki Haley. Trump pourrait alors contraindre les républicains à continuer à payer les honoraires de ses avocats. Ce qui signifierait moins d’argent pour soutenir sa campagne électorale.