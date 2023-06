“Les parents sont anéantis”: Barnaby et Grace, 19 ans, sont morts lors de l’attaque à Nottingham

Barnaby Webber et Grace Kumar, tous deux âgés de 19 ans, sont décédés mardi matin, “poignardés à plusieurs reprises” dans les rues de Nottingham, au Royaume-Uni. L’assaillant a par la suite ôté la vie d’un conducteur de camionnette avant d’utiliser le véhicule pour renverser trois personnes. L'une d’entre elles se trouve dans un état critique. Un suspect, un homme de 31 ans souffrant de troubles mentaux, a été arrêté.



Webber et Kumar ont été attaqués aux alentours de 4h00 du matin (5h00 heure belge) alors qu'ils rentraient chez eux après une soirée passée dans la discothèque Pryzm. Un témoin a confié à la BBC avoir vu l’assaillant les poignarder à plusieurs reprises. “Vu qu’il faisait extrêmement chaud, j’ai laissé ma fenêtre ouverte. J’ai entendu des bruits horribles, à vous glacer le sang”, a-t-il expliqué. “Le quartier est souvent très animé, je me suis donc dit qu’il s’agissait simplement d’un couple qui rentrait de soirée et qui se disputait. Mais, lorsque j’ai regardé par la fenêtre, j’ai aperçu un homme tout de noir vêtu, son visage camouflé par une capuche, en train de se débattre avec des personnes. C’était une femme avec un homme ou un garçon, ils avaient l’air assez jeunes. Elle criait: ‘À l’aide!’”, a-t-il ajouté.



“Je l’ai vu poignarder l’homme en premier, puis la femme. À plusieurs reprises, peut-être quatre ou cinq fois. Le jeune homme s’est évanoui au milieu de la route, tandis que la jeune femme a trébuché vers une maison et n’a plus bougé. La minute d’après, elle a disparu de l’autre côté de la maison, là où ils l’ont retrouvée.”



Les ambulanciers ont tenté de réanimer les deux étudiants, en vain. Les deux victimes étudiaient à l’Université de Nottingham, a indiqué cette dernière. Webber était un joueur de cricket prometteur, Kumar avait quant à elle réussi à intégrer l’équipe nationale de hockey.



“C’est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort soudaine de deux de nos étudiants à la suite d’un incident majeur survenu dans le centre-ville de Nottingham cette nuit”, a tweeté l’Université de Nottingham. “Nous sommes choqués et dévastés par la nouvelle.”



Camionnette volée



“Les parents de Barnaby sont dévastés. Nous essayons de protéger la famille le plus possible. On nous a dit de ne pas faire de commentaire pour le moment, tant qu’on n’en sait pas plus”, a confié le grand-père de Webber, Phil, à la presse britannique.



“La dévastation totale n’est pas suffisante pour décrire notre douleur et perte face à la mort insensée de notre fils”, a également indiqué la famille de l’étudiant dans un communiqué. “À seulement 19 ans, il était en train d’entamer son voyage dans l’âge adulte, et devenait un jeune homme extraordinaire. En tant que parents, nous sommes tellement fiers de lui, de tout ce qu'il a accompli. Son frère est anéanti par le chagrin.”



Un homme âgé de 54 ans a aussi été retrouvé mort, seulement une heure après l’attaque contre les deux étudiants. Il aurait été tué à l’aide d'une arme blanche. La camionnette qu'il conduisait a par la suite été volée par l’assaillant.



Tasé



Lynn Haggit, une passante qui se rendait à pied à son travail, a, quant à elle, raconté avoir vu une camionnette percuter deux personnes aux environs de 05h30 (06h30 HB) près du Théâtre Royal. Selon son témoignage, le conducteur aurait “regardé dans son rétroviseur” et aperçu une voiture de police derrière lui. Il aurait alors accéléré avant de foncer sur deux personnes.



“La femme a atterri sur le trottoir, tandis que l’homme a été projeté dans les airs”, a-t-elle raconté. “J’aurais aimé ne pas assister à la scène, cela m’a bouleversée. (...) Je me suis dirigée vers les deux personnes. Je n’aurais peut-être pas dû, mais je voulais voir si je pouvais éventuellement apporter de l’aide. La femme était assise sur le trottoir, elle semblait aller bien. L’homme, qui était allongé, s’est relevé. Je n’arrive toujours pas à croire qu’il ait réussi à se relever.” Trois personnes ont été blessées, l’une d’entre elles se trouve actuellement dans un état critique.



L’assaillant a par la suite été tasé et arrêté par la police. Selon des informations rapportées par la BBC, il s’agirait d'un migrant d’origine africaine de 31 ans qui souffrirait de troubles mentaux.