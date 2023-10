Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) va porter plainte contre Youcef Atal

Nouvel épisode dans l’affaire Youcef Atal. Déjà sous le coup d'une enquête préliminaire pour "apologie du terrorisme" et "provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée", le joueur de l’OGC Nice, qui a relayé samedi une publication contenant "des appels à la violence" en lien avec le conflit Hamas-Israël, est désormais visé par une plainte du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).





La branche Sud-Est de l'association porte plainte pour "provocation à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur religion", informe l'avocat du CRIF Me David Rebibou auprès de BFM Côte d'Azur: "Les acteurs du monde sportif dont les comptes sur les réseaux sociaux sont particulièrement suivis, ont des valeurs d’exemplarité à porter. Il est du devoir du CRIF Sud-Est d’entreprendre des poursuites à l’égard de ceux qui incitent à la violence et à la haine."





Samedi, le joueur âgé de 27 ans a relayé sur les réseaux sociaux la vidéo d'un prédicateur qui appelait à un "jour noir pour les juifs", dans un contexte marqué par les violences et nombreuses victimes en Israël et à Gaza.





Ce message a ensuite été effacé et Atal a fait son mea culpa. "J’ai conscience que ma publication a choqué plusieurs personnes, ce qui n’était pas mon intention, et je m’excuse. Je tiens à clarifier mon point de vue sans aucune ambiguïté: je condamne fermement toutes formes de violence, où que ce soit dans le monde, et je soutiens toutes les victimes. Jamais je ne soutiendrai un message de haine. La paix est un idéal auquel je crois fermement", avait expliqué le défenseur de l'OGC Nice sur les réseaux sociaux." Convoqué avec la sélection algérienne lors de la trêve internationale, Atal doit rencontrer les dirigeants de l’OGC Nice d’ici ce mercredi.