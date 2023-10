Le fils du président Biden plaide non coupable de détention illégale d’arme

Le fils du président américain Joe Biden, Hunter, a plaidé mardi non coupable de détention illégale d’arme devant un tribunal fédéral du Delaware.



Hunter Biden, 53 ans, est une des cibles privilégiées des adversaires républicains de son père, à commencer par son prédécesseur Donald Trump, qui le considèrent comme le talon d’Achille du président démocrate.



Il est accusé d’avoir menti en remplissant des formulaires pour l’acquisition d’une arme à feu en 2018, dans lesquels il niait l’addiction à la drogue qu’il a reconnue par la suite.



Il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation publique devant le tribunal fédéral de Wilmington, dans le Delaware (est), Etat d’origine de la famille Biden, avant de repartir libre.



En cas de condamnation, Hunter Biden encourt jusqu’à 25 ans de prison, mais en pratique de telles poursuites aboutissent rarement à elles seules à de la prison ferme.