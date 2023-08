Le financement de la campagne de Trump sapé par ses frais de justice

Confronté à la justice américaine dans plusieurs affaires, Donald Trump a déjà dû débourser plusieurs millions de dollars en frais de défense, et celui qui espère reprendre sa place à la Maison Blanche se retrouve désormais face au potentiel épuisement de ses finances de campagne.







L'ex-président républicain brasse pourtant beaucoup d'argent. Son comité de levée de fonds a engrangé plus de 54 millions de dollars au cours du premier semestre de l'année, davantage que le reste de ses rivaux aux primaires.





Mais selon certains critiques, les récents documents relatifs au financement de campagne du milliardaire montrent à quel point ses déboires judiciaires ont mis du plomb dans l'aile à son trésor de guerre. Des frais d'avocat qui ne sont ainsi pas dépensés dans des publicités à la télévision, ou des meetings, ou des déplacements de campagne.





Son comité de levée de fonds ("PAC") a révélé cette semaine qu'il ne lui restait que 4 millions de dollars à la fin juin, une somme dérisoire pour une campagne présidentielle américaine. Ce comité, "Save America", a déjà dépensé plus de 20 millions de dollars en frais de justice pour l'ancien président.





"Si vous donnez de l'argent à Trump, cela ira quasi exclusivement à ses frais personnels de justice", affirme l'avocat et éditorialiste conservateur A.G. Hamilton.





"Ce qui signifie qu'ils n'auront quasiment plus rien à dépenser pour encourager les gens à voter et faire jeu égal avec les démocrates dans des Etats clés", estime-t-il.





- Millions de dollars -





Et sa récente inculpation autour de ses tentatives d'inverser les résultats de l'élection de 2020 ne fera que mettre encore plus à mal ses finances.





Ses divers organes politiques ont environ 32 millions de dollars dans leurs comptes en banque, en amont de la première primaire républicaine, en janvier dans l'Iowa.





La plupart des fonds levés par Donald Trump vont directement dans sa campagne présidentielle, avec seulement 10% allant à son PAC "Save America", qui a couvert les frais de justice de presque toutes les personnalités autour du milliardaire impliquées dans ses diverses affaires.





Le PAC, qui récolte une majorité de ses fonds via de petits dons, a indiqué à la Commission électorale fédérale, la FEC, qu'il avait déboursé 21,6 millions de dollars à des cabinets d'avocats défendant Donald Trump et ses alliés cette année, soit cinq millions de plus qu'en 2021 et 2022 conjoints.





L'ancienne star de la téléréalité, à la fortune estimée à 2,5 milliards de dollars par Forbes, arrive aux primaires avec 78 chefs d'accusation de crimes et délits à son encontre, dans trois affaires pénales différentes.





Il doit être jugé à New York en mars 2024 dans l'affaire des paiements suspects à une ancienne actrice de films X, puis, deux mois plus tard par un tribunal fédéral de Floride dans l'affaire de la gestion supposée négligente des documents confidentiels de la Maison Blanche.





Donald Trump comparaît également jeudi à Washington pour une audience préliminaire concernant ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020.





Avant peut-être une nouvelle inculpation, en Géorgie cette fois-ci, pour des faits similaires.





- Questions d'éthique -





Donald Trump avait lancé son PAC "Save America" après sa défaite face à Joe Biden, et avait levé quelque 250 millions de dollars en deux mois, grâce aux dons de partisans auxquels il était demandé de contribuer à un "fonds de défense de l'élection", pour en contester le résultat.





Mais aucun centime levé n'a été dépensé pour recompter des voix ou déposer des recours judiciaires, la plupart étant divisé entre le parti républicain et les réserves de Donald Trump.





Et selon le rapport de la commission parlementaire enquêtant sur la conduite de Donald Trump en marge de l'élection, le président sortant et sa campagne ont "arnaqué ses partisans".





Si l'utilisation des fonds levés en 2023 à des fins judiciaires ne pose pas de problème légal, elle soulève cependant certaines questions d'éthique.





Une brèche dans laquelle s'est engouffré le gouverneur de Floride Ron DeSantis, principal rival de Donald Trump à l'investiture républicaine.





"Trump a dépensé plus de 60 millions de dollars sur deux choses: attaquer à tort DeSantis, et payer ses propres frais de justice; pas un seul centime destiné à battre Biden", a commenté le porte-parole de la campagne de Ron DeSantis, Andrew Romeo.





L'équipe de campagne de Donald Trump n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP, mais avait précédemment expliqué que l'argent utilisé pour les frais de justice aidait "à protéger ces personnes innocentes de la ruine", en référence aux proches de l'ancien président emmêlés dans ses affaires, et à "éviter que leurs vies ne soient complètement détruites".