Le groupe Wagner est "brisé", estime un ministre ukrainien

Le groupe paramilitaire Wagner est "brisé", a estimé le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Resnikov, dans un entretien diffusé vendredi, après la mort présumée de son chef Evguéni Prigojine.





"Il n'y a plus à proprement parler de groupe Wagner, en tant que troupe sérieuse, comme il l'était il y a un an. Ils sont brisés", a jugé Resnikov, dans un entretien à l'hebdomadaire dominical allemand, Welt am Sonntag.





Selon le ministre ukrainien, la disparition présumée de Prigojine "a affaibli" le président russe Vladimir Poutine.





"Car cela a montré au monde que si Poutine conclut un accord avec quelqu'un et le rompt ensuite, alors on ne peut plus lui faire confiance", a ajouté Resnikov, selon les extraits de cette interview publiée en avance.





Depuis la mort présumée de Prigojine dans une catastrophe aérienne en Russie, les spéculations vont bon train sur une possible implication du Kremlin dans le crash du jet privé entre Moscou et Saint-Petersbourg. Ces affirmations ont été démenties par le porte-parole du président russe, qui les a qualifiées de "mensonge absolu".





Vladimir Poutine avait qualifié Evguéni Prigojine, qu'il côtoyait depuis les années 1990, de traître en raison de sa rébellion armée des 23 et 24 juin.