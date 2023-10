Le lauréat du prix Nobel de chimie avait raté son premier examen à Harvard

C'est ce qu'on appelle savoir rebondir: l'un des lauréats du prix Nobel de chimie 2023, Moungi Bawendi, a raconté mercredi avoir raté son premier examen à l'université, un épisode qui aurait pu "complètement le détruire" mais dont il a tiré une leçon de "persévérance".





"J'étais juste habitué à ne pas travailler pour les examens", a dit mercredi lors d'une conférence de presse ce professeur au Massachusetts Institute of Technology (MIT), né en France d'un père tunisien mais ayant vécu la majeure partie de sa vie aux Etats-Unis.





Lors de son premier examen à l'université Harvard, où il commence ses études supérieures, le chimiste a vécu une expérience dans laquelle de nombreux étudiants pourront se reconnaître.





"J'ai regardé la première question et je n'y arrivais pas. Et la deuxième question, je n'y arrivais pas. Et j'ai essayé de répondre à toutes les questions, mais à la fin j'ai eu 20 sur 100", a-t-il raconté. "C'était la note la plus basse de la classe."





"J'ai pensé +oh mon dieu+, c'est la fin pour moi, qu'est-ce que je fais ici?", a-t-il dit en riant, à aujourd'hui 62 ans.





Il comprend alors qu'il doit apprendre à mieux réviser pour ses examens.





Selon lui, cet épisode aurait pu "le détruire". "J'aurais pu décider que ce n'était pas pour moi, mais j'aimais ce que je faisais, donc j'ai appris à réussir en tant qu'étudiant", a-t-il souligné.





Mercredi, il a remporté avec deux autres co-lauréats le prix Nobel de chimie 2023 pour ses recherches sur des nanoparticules nommées points quantiques, largement utilisées désormais, jusque dans les téléviseurs.





Aux étudiants d'aujourd'hui, il a conseillé de "garder l'esprit ouvert" et d'être "curieux". "La curiosité est clé, en sciences", a-t-il dit.





"Les revers font partie de la recherche, ils font partie de la vie", a-t-il ajouté. "Vous devez continuer à essayer, et faire ce qui vous intéresse."