Le retour du soleil, des fortes chaleurs et... des orages: alerte orange en Wallonie et à Bruxelles

Si le soleil brillera en début d’après-midi, les nuages vont rapidement s’amonceler dans le ciel belge, présageant d’intenses averses orageuses. Ces intempéries mènent à un avertissement orange sur une majeure partie du territoire, annonce mardi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.



Après une partie de cache-cache entre le soleil et les nuages durant l’après-midi, le risque d’averses augmentera sur l’ouest puis le centre du pays. Ces intempéries se transformeront en intenses averses orageuses venues de France, avec de la grêle et des rafales d’au moins 90 km/h en plusieurs endroits.



Alerte orange





Un avertissement orange a été lancé entre 17h et 20h sur les provinces du Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Brabant flamand, du Limbourg et d’Anvers, ainsi que sur la Région bruxelloise.





Alerte jaune



Un code jaune a en outre été émis pour les provinces de Liège et de Flandre-Orientale. Cette alerte jaune est active jusqu’à 23h sur tout le centre du pays, depuis la province du Hainaut jusqu’au Limbourg. Les températures dans l’après-midi se situeront entre 23 degrés à la mer et jusqu’à 31 degrés en Campine. En soirée, les minima oscilleront entre 14 et 18 degrés, alors que les orages feront place en cours de nuit à des éclaircies et un temps plus sec. La nébulosité sera variable à abondante mercredi matin avant l’arrivée d’éclaircies plus larges dans l’après-midi. Les maxima seront compris entre 21 et 25 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest à ouest.





Jeudi, le ciel sera à nouveau partagé entre temps ensoleillé et nuageux, avec quelques averses possibles et des températures de 19 à 24 degrés.





Le 1722 activé





Le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a été activé dans la foulée, ce mardi matin, en raison de risques de tempête ou d’inondation dans l’après-midi et en soirée, indique le SPF Intérieur dans un communiqué.





Rappel





Le numéro spécial 1722 est mis à disposition de la population pour éviter que les lignes d’urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c’est le 112 qu’il faut joindre. Le SPF recommande également le recours au guichet électronique 1722.be, considéré comme “le moyen le plus direct de demander l’aide des pompiers dans des situations où aucune vie n’est en danger”.