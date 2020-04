Le train de Kim Jong-un, rare indice sur la santé du dictateur

Alors que des rumeurs font état de la mort du dirigeant suprême de la Corée du Nord, les autorités américaines et sud-coréennes ne semblent pas y croire.





CORÉE DU NORD - Elle a beau venir du "pays du secret", la rumeur fait du bruit. Depuis la mi-avril, un bourdonnement de plus en plus puissant sur les réseaux sociaux et dans la presse tant asiatique qu'américaine fait état de la mort de Kim Jong-un, le dirigeant suprême de la Corée du Nord.





Mais dans un pays totalement renfermé sur lui-même, difficile d'avoir des informations fiables. Seul élément tangible des derniers jours, rapportent plusieurs médias occidentaux à commencer par le blog 38 North spécialisé sur la Corée du Nord, le stationnement du train personnel de Kim Jong-un devant l'une de ses résidences favorites située à Wonsan, au bord de la mer du Japon. Et ce depuis au moins le 21 avril.





Une piste qui pointerait dans la direction de rumeurs erronées au sujet de l'état de forme du dictateur nord-coréen. Car pour les autorités du Sud comme des États-Unis, rien ne semble indiquer un bouleversement en Corée du Nord, et donc a fortiori une inquiétude à propos de Kim Jong-un.





Depuis qu'il n'est pas apparu -en tout cas sur les photographies officielles- aux commémorations de la mort de son grand-père Kim Il-sung le 15 avril dernier, Kim Jong-un fait certes l'objet de rumeurs au niveau international. Mais pour Séoul et Washington, rien ne vient étayer cette éventualité.





Des absences relativement fréquentes





"D'après les informations que nous possédons, le leader Kim Jong-un se trouve à Wonsan depuis une semaine", confirme au Washington Post un officiel sud-coréen. "La présence du train ne prouve rien quant à la localisation du dirigeant nord-coréen ni ne dit rien quant à sa santé, mais cela accrédite l'idée qu'il serait tout simplement dans un endroit luxueux sur la côte est du pays", ajoutent les journalistes de 38 North.





D'autant que les absences de longue durée de Kim Jong-un sont relativement fréquentes. Contrôlant son image autant que possible, le dictateur limite ses apparitions publiques à de grands événements, et tend à garder le secret au maximum sur le reste de sa vie.





Rachel Minyoung Lee, une spécialiste du renseignement auprès des autorités américaines confirme dans les colonnes du Washington Post: "Son absence du palais de Kumsusan pour l'anniversaire de Kim Il-sung est inhabituelle, mais cela ne prouve pas seul qu'il a des problèmes." Or comme la Corée du Nord ne communique jamais sur l'état de santé de son chef suprême, le secret devrait perdurer pendant un moment.





Résultat: les spécialistes occidentaux et sud-coréens, et en particulier les sources du renseignement se cantonnent à ce qu'elles savent, c'est-à-dire qu'il est peu probable que Kim Jong-un ait voyagé en train sur de longues distances s'il était à l'article de la mort, et qu'il aurait été abscons de faire voyager sa dépouille vers une luxueuse résidence s'il était mort. Citant des officiels américains, un journal de Corée du Sud annonce même que Kim Jong-un a été vu déambulant dans les rues de Wonsan.