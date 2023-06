Les amis Africains de Recep Tayyip Erdogan

Lorsque les portes de la cérémonie d'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan se sont ouvertes le 3 juin dernier, les regards du monde se sont tournés vers l'Afrique. Pas moins de 17 chefs d'État, Premiers ministres et présidents de Parlement africains figuraient parmi les 47 invités de marque. Un véritable témoignage de l'importance accordée par Ankara à ses relations avec le continent africain au cours des dernières années, mais aussi une manifestation de la méfiance grandissante des Turcs envers les Américains et les Occidentaux en général.





Recep Tayyip Erdogan a saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude envers les pays africains qui ont apporté leur soutien précieux à la Turquie lors du tremblement de terre qui a frappé le pays en février dernier. Un geste qui n'est pas passé inaperçu et qui a renforcé les liens déjà étroits entre Erdogan et ses homologues africains.







L’occasion saisie par Jeune Afrique de publier un article sur les chefs d'État africains qui entretiennent une amitié solide avec Erdogan. En tête de liste, on retrouve le président sénégalais Macky Sall qui se distingue particulièrement. Depuis 2013, les liens entre les deux dirigeants se sont resserrés, et ils ont multiplié les visites mutuelles. L’on se souvient encore de la présence du président turc à la cérémonie d’investiture du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.











Mais Macky Sall n'est pas le seul. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, a lui aussi tissé des liens étroits avec Erdogan après avoir contrecarré une tentative de coup d'État en 2022. Jeune Afrique révèle aussi que les présidents Ali Bongo Ondimba du Gabon et Mohamed Farmajo de la Somalie entretiennent également une relation amicale avec Erdogan. En fait, Erdogan a été le seul chef d'État étranger à visiter la Somalie en 2011, ce qui témoigne de la profondeur de leur amitié.







Ces relations fortes se sont consolidées à travers des visites officielles, des échanges économiques fructueux et une coopération mutuelle dans divers domaines, tels que la construction d'infrastructures et l'aide humanitaire. Les échanges commerciaux entre la Turquie et ces pays africains sont en constante augmentation, et les investisseurs turcs se montrent de plus en plus intéressés par divers secteurs économiques.