Les auteurs présumés de l'attaque de Moscou sont des "étrangers", dit la Russie

Les quatre auteurs présumés de l'attaque d'une salle de concert dans la banlieue de Moscou vendredi, revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), sont des "citoyens étrangers", a assuré samedi le ministère russe de l'Intérieur.