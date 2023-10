Les Brigades Al-Qods et Al-Qassam annoncent bombarder plusieurs localités israéliennes

Le bras armé du Hamas déclare « [bombarder] Ashkelon (…) avec un barrage de missiles ». Les Brigades d’Al-Qods, affiliées au Jihad islamique palestinien, ont également annoncé bombarder Ashkelon et Zikim « avec un important barrage de missiles ». Plus tôt dans l’après-midi, Al-Qassam annonçait bombarder « Ashkelon et Ashdod (…) avec des dizaines de missiles ».