Les cinq enfants de Silvio Berlusconi vont se partager un héritage de 7 milliards d’euros

L’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est décédé lundi matin à l’âge de 86 ans, à l’hôpital San Raffaele de Milan. Il avait été hospitalisé pour une infection pulmonaire, liée à une leucémie chronique. Des funérailles d’État seront organisées ce mercredi 14 juin à la cathédrale de Milan. À l’heure de son décès, le “Cavaliere” était encore aux portes du top 300 (316e) des plus grandes fortunes de la planète. Ses 7 milliards d’euros de patrimoine devraient (normalement) être partagés entre ses cinq enfants.



Deux mariages, cinq enfants



Les cinq enfants de Silvio Berlusconi occupent des fonctions stratégiques importantes au sein de l’empire bâti par leur père et s'ils jouissent déjà d’une vie plus que confortable, ils vont bientôt s’enrichire encore davantage et hériter (a priori) d’une fortune estimée à 7 milliards d’euros. Mais qui sont Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora et Luigi? Si l’homme d’affaires et politicien italien a multiplié les conquêtes et les aventures, il ne s’est en revanche marié “que” deux fois. De sa première union officielle avec Carla Dall’Oglio sont nés ses deux aînés et les trois plus jeunes de son second mariage avec Veronica Lario (suite ci-dessous).