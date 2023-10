Les États-Unis acheminent en Israël un premier lot de munitions "avancées"

En vue de soutenir Israël contre le Hamas, Washington y a acheminé un premier avion avec des munitions destinées à "permettre des frappes significatives". Il a atterri mardi soir à une base aérienne dans le sud du pays.





Un premier avion de transport chargé de munitions américaines "avancées" destinées à faire face au Hamas à Gaza et aux militants du Hezbollah au Liban a atterri mardi soir en Israël, a fait savoir l'armée israélienne.





Ces munitions, acheminées à la base aérienne de Nevatim, dans le désert du Néguev, dans le sud du pays, sont destinées "à permettre des frappes significatives et à préparer des scénarios supplémentaires". Dans un communiqué, Tsahal se dit reconnaissant envers Washington pour cette aide "pendant cette période difficile".









Le soutien d'un allié





"Nos ennemis communs savent que la coopération entre les deux armées est plus forte que jamais et qu'elle constitue un élément essentiel pour garantir la sécurité et la stabilité régionales", a souligné l’armée israélienne.