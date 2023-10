Les États-Unis d’Amérique suspendent l’intégralité de son aide au Gabon

Les États-Unis viennent de suspendre l’intégralité de son aide au Gabon. Au lendemain du coup d’état du 30 août de l’armée gabonaise conduite par le Général Oligui Nguema, les États-Unis avaient suspendu partiellement son aide au Gabon. Il semble que les américains soient passés à la vitesse supérieure. C’est le constat qu’on peut faire après l’annonce du communiqué du Département d’État du lundi 23 octobre 2023, de suspendre intégralement “la plupart de leur aide au gouvernement”.



La récente visite du Conseiller spécial de Joe Biden au palais Rénovation de Libreville n’aura donc pas permis aux autorités gabonaises de convaincre Washington. En effet, le pays de la bannière étoilée vient de décider de suspendre intégralement son aide au Gabon.



C’est par le biais d’un communiqué signé par le porte-parole du Département d’État Matthew Miller que l’annonce a été faite. Ainsi après évaluation de ‘l’intervention anticonstitutionnelle “, les USA ont conclu que la prise de pouvoir par des militaires mettant fin au règne dynastique des Bongo au Gabon, est un “coup d’État militaire”.



Suivant cette conclusion et conformément à l’article 7008 de la loi de crédit annuelle du Département d’État, “les États-Unis suspendent la plupart de leur aide au gouvernement du Gabon. Cette aide étrangère est temporairement suspendue depuis le 26 septembre”. “Nous soulignons que notre aide humanitaire, sanitaire et éducative continuera de bénéficier à la population gabonaise “, indique le communiqué.



Nonobstant cette suspension temporaire, les États-Unis ont réaffirmé leur engagement à aider le Gabon à mener une “transition rapide et durable vers une gouvernance civile démocratique et à faire progresser les intérêts de sécurité partagés dans le golfe de Guinée “. “Nous reprendrons notre assistance parallèlement aux actions concrètes du gouvernement de transition en faveur de l’établissement d’un régime démocratique “, conclut le communiqué du Département d’État.



La posture du pays de l’oncle Sam laisse plus d’un observateurs perplexes , car les américains sont prompts à sanctionner des coups d’état militaires qui sont en réalité des coups de liberté ( pour se dépêtrer des dictatures), cependant ils accordent des blancs ceints aux coups d’état institutionnels.



Par Breck Fredo Djounga Ngoungoulou