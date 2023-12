Les personnes vivant avec un handicap exigent l’application de la loi d’orientation sociale votée en 2010

L’association Handicap Ca Kanam fustige les lenteurs notées dans l’application de la loi d'orientation sociale. Elle ne veut ni plus ni moins que l'application de la loi qui a été votée en faveur des personnes vivant avec un handicap. Dans le désarroi, ces membres réclament plus de considération de la part des autorités.











« Depuis des années, la situation des personnes vivant avec un handicap en termes d'accessibilité, santé, d'emploi, reste pratiquement au même point. Alors que la loi d'orientation sociale, votée depuis 2010 par l'Assemblée nationale, est là pour résoudre notre problème. Et seule l'application de la loi peut régler définitivement le problème des handicapés, pour ne pas dire des handicapés diplômés. Nous avons un quota de 15 % réservé aux personnes vivant avec un handicap », dit Khalifa Diop.





Or, ajoute-t-il, « nous savons que le nombre de handicapés ayant des diplômes et un profil professionnel ne couvre même pas les 15 %. Nous constatons un manque de volonté politique, parce que nous sommes persuadés de la résolution de ce problème de l'emploi, des financements et autres. Il n'y a pas moins prioritaire que les autres secteurs sur lesquels l'État du Sénégal injecte des fonds et des moyens colossaux » dénonce le porte-parole.





Ainsi, le membre de l’association Handicap Ca Kanam exige « tout simplement l'application de la loi d'orientation sociale à la lettre. Parce que, explique-t-il, seule l'application de la loi peut régler définitivement le problème des personnes vivant avec un handicap. S'il y a des priorités dans ce pays, nous en faisons partie. Non parce que nous sommes plus pressés que qui que ce soit, mais parce que nous sommes les seuls à avoir étudié et obtenu des diplômes, non parce que nous sommes des handicapés, mais tout simplement, nous sommes des citoyens sénégalais et nous méritons le respect et la considération du président de la République Macky Sall. Alors nous ne demandons pas de faveurs, mais simplement l'application de la loi d'orientation sociale ».