Les réseaux mobiles perturbés, le 112 toujours accessible

Perturbation des réseaux téléphoniques en Belgique

Les intempéries qui frappent la Belgique depuis la nuit de mardi à mercredi ont également causé des perturbations sur les réseaux téléphoniques du pays. La province de Liège se retrouve particulièrement touchée par ces perturbations.

“Nous avons recensé 16 sites hors-service dans la province de Liège et un site dans celle de Luxembourg”, situe la porte-parole de Telenet Coralie Miserque. “Nos installations endommagées sont actuellement inaccessibles. Nous devons encore attendre que la situation se calme pour pouvoir entamer les réparations.”





Même son de cloche du côté de Proximus, pour qui la situation est critique sur le réseau mobile et fixe dans les régions liégeoises et verviétoises ainsi que dans les communes de Rochefort et Eupen. “Actuellement, notre priorité est de stabiliser la situation autant que possible étant donné les circonstances difficiles dues à la fois aux coupures d’électricité et à l’inondation et l’inaccessibilité de nos bâtiments et infrastructures” a réagi le porte-parole de Proximus Haroun Fenaux. “Les rendez-vous avec nos techniciens et l’ouverture de certains de nos points de vente risquent également d’être impactés”, prévient-il.





Proximus tiendra informé de l’évolution de la situation sur ses réseaux sociaux.





Le 112 toujours accessible