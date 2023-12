Les villes les plus chères et les moins chères du monde en 2023 : Un aperçu mondial des coûts de la vie





Récemment, l'Economist Intelligence Unit a mené une enquête exhaustive, entre le 14 août et le 11 septembre 2023, pour dévoiler le classement des villes les plus et moins chères du monde en 2023. Cette étude a scruté plus de 400 prix individuels liés à plus de 200 produits et services dans 173 villes, dans le but d’offrir un aperçu approfondi des disparités des coûts de la vie à l'échelle mondiale.





Au sommet du classement, deux métropoles se partagent la première place. Singapour et Zurich, bien que leaders, se distinguent pour des raisons différentes. Zurich est particulièrement reconnue pour ses coûts élevés en produits alimentaires, en loisirs et en raison de la vigueur du franc suisse. D'un autre côté, Singapour reflète une inflation significative dans les secteurs du transport et de l'habillement.





Selon les données de LivingCost, le coût de la vie mensuel atteint 3 075 € pour une personne seule à Singapour et 3 054 € à Zurich. Ces chiffres grimpent respectivement à 6 852 et 7 620 € pour une famille de quatre personnes.





Le classement des dix villes les plus coûteuses du monde en 2023 se présente ainsi :





1. Zurich

1. Singapour (ex æquo)

3. Genève

3. New York (ex æquo)

5. Hong Kong

6. Los Angeles

7. Paris

8. Tel-Aviv

8. Copenhague (ex æquo)

10. San Francisco





À l'opposé du spectre, Damas, en Syrie, occupe la dernière place avec un coût de la vie mensuel de 533 € pour une personne seule, conservant ainsi sa position de ville la moins chère, malgré une augmentation des prix de 321 %. D'autres villes, telles que Buenos Aires (Argentine), Madras (Inde), Lagos (Nigeria), Ahmedabad (Inde), Lusaka (Zambie), Tunis (Tunisie), Tachkent (Ouzbékistan), Karachi (Pakistan), Tripoli (Libye) et Téhéran (Iran) complètent le bas du classement.





Voici les villes figurant en bas du classement des moins chères dans le monde :





173e : Damas

172e : Téhéran

171e : Tripoli

170e : Karachi

169e : Tachkent

168e : Tunis

167e : Lusaka

166e : Ahmedabad

165e : Lagos

163e : Buenos Aires

163e : Chennai (ex aequo)